Сразу по прибытии глава государства посетил новый ферросплавный завод АО «ТНК «Казхром», введенный в эксплуатацию в декабре 2013 года и являющийся самым крупным актюбинским инвестиционным проектом, включенным в республиканскую Карту индустриализации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото Максима Токаря Стоимость данного проекта составила 843 миллиона долларов, проектная мощность завода - 440 тысяч тонн феррохрома в год. Новый завод обеспечивает АО «ТНК «Казхром» повышение доли местного содержания, снижение себестоимости производства, увеличение производительность труда. Ввод в эксплуатацию объекта позволит увеличить экспортный потенциал Казахстана по выпуску высокоуглеродистого феррохрома на 16%, а Актюбинской области – на 46%. Глава государства нажатием кнопки дал старт первой плавильной печи завода. Позже Нурсултан Назарбаев направился в центр водных видов спорта «Достык». Центр «Достык», соответствующий международным стандартам, был введен в эксплуатацию в декабре 2013 года. Он предназначен для проведения соревнований любых уровней, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры в стандарте FINA 2012 года по спортивному и синхронному плаванию, водному поло. Центр включает в себя 50-метровый бассейн для спортивного плавания, ванна которого рассчитана на 10 спортивных дорожек, зал для занятий ритмической гимнастикой, тренажерный зал и зал для подготовительных занятий. Максимальная вместимость ванны бассейна составляет 250 человек в смену, причем в сутки может осуществляться до десяти смен. Планируется, что после этого объекта президент также посетит реабилитационный медицинский центр «Клиника «Дару», начавший свою работу в феврале 2013 года. Клиника построена в рамках долгосрочной отраслевой стратегии развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Общая стоимость проекта составила 1,6 млрд тенге, из них 414,7 млн тенге – государственная поддержка, в том числе в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Позже Нурсултан Назарбаев прибудет в бизнес-центр АО «СНПС-Актобемунайгаз», где ознакомится с производственной деятельностью компании, а также проведет встречу с представителями общественности и деловых кругов. Фото Максима Токаря  