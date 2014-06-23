Напомним, в пятницу, 20 июня, жители микрорайона «Арман» собрались, чтобы высказать свои претензии хозяину кафе «Эль Дана», который, по их словам, перекрыл проезжую часть горами булыжников. - Меня тогда на месте не было, - рассказал. - С собрания уехал мой бригадир, который собирался разровнять эту гору булыжников. По словам Ахметжана НУРЕКЕШЕВА, булыжники он привез для того, чтобы проложить дорогу в микрорайоне. - Меня об этом попросил замакима Зачаганского сельского округа, после того, как увидел, что я сделал 300-метровую дорогу к своему кафе, - рассказал он. - Хотели сделать как лучше, проложить за свой счет дорогу всему микрорайону, чтобы жителям облегчить жизнь. Жители микрорайона на связь со мной не выходили, и о претензиях я узнал от своего бригадира. Мы в начале недели привезли эти булыжники, чтобы разровнять дорогу, - поделился Ахметжан НУРЕКЕШЕВ. - Но несколько дней шел дождь, и поэтому мы их не трогали - в дождь дорогу делать бесполезно. В пятницу мы собирались разровнять дорогу, но жители помешали, они не понимают, что мы для них стараемся! По словам владельца кафе «Эль Дана», он готов не продолжать строительство дороги, а просто убрать кучу булыжников - если все жители соберутся и скажут, что им этого не нужно.