Сегодня, 23 июня, в Актобе в бизнес-центре АО «СНПС-Актобемунайгаз» состоялась встреча президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА с представителями общественности и деловых кругов. Встреча началась с того, что аким области Архимед МУХАМБЕТОВ проинформировал главу государства о развитии региона и ходе реализации крупных инвестиционных проектов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нурсултан НАЗАРБАЕВ, выслушав доклад акима, подверг критике реализацию проектов, вошедших в карту индустриализации, напомнив о необходимости развития в регионе обрабатывающей промышленности, которая сейчас по показателям значительно отстает от горнодобывающей. - В начале 90-х годов горнодобывающая отрасль составляла 72 процента, а обрабатывающая - 68 процентов. Мы работаем, вводим объекты, а получается совсем наоборот: горнодобывающая отрасль - 78 процентов, а обрабатывающая упала до 22 процентов, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ. - По карте индустриализации 11 проектов (в Актюбинской области - прим.автора.) до сих пор не работают. Мы ведь строим объекты не для того, чтобы отчитаться, мы хотим получить продукцию от этого, - сказал президент. В ответ на это аким области сообщил, что из 11 проектов в настоящее время 6 не вышли на полную мощность. Они произвели продукции на 25-30% от стопроцентного объема. По словам Архимеда Мухамбетова, в настоящее время эта проблема решается. Также глава государства обратил внимание местных чиновников на недостаточное развитие сельского хозяйства и малого бизнеса на селе, реализацию госпрограмм в районах области и необходимость ликвидации аварийных школ.  