- Сегодня, 23 июня, председатель Атырауского областного суда Мухтар Смагулов на состоявшемся пленарном заседании областного суда представил собравшимся вновь назначенных судей Указом Президента Республики Казахстан, - сказал пресс-секретарь областного суда Боранбай ГАЛИЕВ.

Указом Президента страны Атырауский городской суд пополнился сразу тремя судьями – это Алтынай БАЗАРОВА, Гулфия БАТЫРГАЛИЕВА и Алтынай СЕРИКОВА. В Жылыойский районный суд Атырауской области назначены двое судей - Руслан АЛДАМБЕРГЕНОВ и Жанибек АЯТОВ.

В специализированном административном суде города Атырау будут работать двое новых судей - Замира БАЙНАЗАРОВА и Жанат ХАБАРОВ.

- Также данным Указом Президента страны Тыныштык НУРИМОВА назначена судьей специализированного межрайонного суда по уголовным делам. Председатель областного суда пожелал вновь назначенным судьям успехов в работе, - отметил Боранбай ГАЛИЕВ.