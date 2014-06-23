Из-за этого ЧП уже около двух недель в санатории "Акжайык" и близлежащих поселках Теректинского района отключен газ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". gaz - Газ отключили внезапно, около двух недель назад, - рассказала администратор санатория. - Сказали, что авария, больше ничего не объяснили. Когда включат, мы тоже не знаем. По словам жителей подхоза "Акжайык", газ провели только шесть лет назад, и такая авария здесь впервые. Прорыв газовой трубы произошел под водой, так как она проходит по дну. - к нам газ идет из Атырау, с другой стороны берега Урала. Там перегонный завод и труба стоит, нас врезали туда шесть лет назад, - рассказал слесарь-газовик поселка Руслан, отказавшийся называть свою фамилию. - Чуть дальше от поселка. Когда осенью воды в реке было мало, одна фирма "кротом" положила трубу под дном Урала, где-то два метра глубиной. По словам газовика, именно в том месте под водой трубу и прорвало, это примерно 15-20 метров к середине Урала, если считать от противоположного берега. - Газопровод проложен на изгибе реки, за шесть лет дно могло "подмыть" течением и приподнять, но вряд ли два метра смоет. Есть вариант, что ее размыло и приподняло, и когда большой корабль завода "Зенит" спускали в мае, его тащили где-то в десятых числах мимо нашего поселка, он мог зацепить трубу, - сообщил газовик поселка "Акжайык". - Сейчас газ перекрыт со стороны Атырау. Также специалист отметил, что сейчас ремонт трубы не проводят из-за высокого уровня воды в реке. Будут ждать осени, если вода "спадет", тогда и начнется монтаж газопровода. По подсчетам экспертов, на ремонт потребуется более 20 млн тенге. - Сейчас планируют "запитаться" от аксайской трубы. Это около пяти километров надо тянуть газопровод. Это выходит дешевле, чем тянуть новый с Атырау. Там расстояние порядка семи километров, - рассказал местный газовик. Директор АО "Зенит" Вячеслав ВАЛИЕВ предположение о том, что корабль "Сарыарка", спущенный на воду 9 мая, мог повредить газопровод, опроверг. - Когда шел корабль, уровень воды был пять метров, такого давно не было, - рассказал Вячеслав ВАЛИЕВ. - Все это просто слухи жителей поселка. Даже если бы такое случилось, экипаж корабля заметил бы и не оставил место ЧП. gaz1 gaz2 Фото Медета МЕДРЕСОВА