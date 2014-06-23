Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, что 20 июня во время купания в неустановленном месте на реке Урал утонул шестилетний ребенок. Тело утонувшего мальчика было обнаружено местными жителями. - Второй случай за неделю произошел 22 июня в районе Самал на реке Чаган. Во время купания в неустановленном месте утонул 16-летний юноша, - сообщила главный инспектор по учебно-агитационной работе спасателей Гульжанат АКАТАЕВА. -  Тело подростка было обнаружено и извлечено из воды в тот же день силами водно-спасательной службы ДЧС ЗКО МЧС РК. Это уже пятый случай, когда погибает ребенок. Просьба к жителям города не отпускать своих детей одних на водоемы и не оставлять без должного внимания возле воды. С начала года в водоемах области утонуло 14 человек, из них 5 детей.ural