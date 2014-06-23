Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО. balakai В субботу вечером корреспонденты портала «Мой ГОРОД» стали очевидцами задержания сотрудника детского сада №36 «Балакай», что находится в районе железнодорожного вокзала. Полицейские делали оперативную съемку изъятия при понятых. На тот момент от комментариев силовики отказались. Как стало известно сегодня, наркотики были найдены у сторожа садика, причем на рабочем месте. - В одном из дошкольных учреждений города по подозрению в сбыте наркотических веществ был задержан мужчина 1966 года рождения, работающий сторожем в данном детском саду, - рассказал начальник УБН ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН. - При личном досмотре у него было обнаружено наркотическое вещество марихуана - 1,65 грамма. Кроме того, на рабочем месте (то есть в помещении садика - прим. автора) было обнаружено и изъято еще 1,8 грамма марихуаны. Как стало известно, еще до задержания полицейские провели оперативный закуп. В настоящее время мужчина водворен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело. Идет следствие. Между тем директор садика от комментариев отказалась, сославшись на то, что в данный момент направляется в органы внутренних дел для выяснения всех обстоятельств. Сторож работает в дошкольном учреждении с ноября прошлого года. Юлия МУТЫЛОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА