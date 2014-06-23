В который раз жители поселка Подстепное Теректинского района собираются на собрание по поводу получения земель, но все пока безуспешно. Вот и в субботу, 21 июня, они вновь собрались в актовом зале гимназии "Умит", чтобы послушать акима района Жениса СЕРИККАЛИЕВА.

- Многие из нас уже больше десяти лет стоят в очереди на получение участков, - рассказала жительница поселка Макпал. - При прежних акимах еще подавали документы, потом власть поменялась, все время менялся поселковый аким, а мы как ждали землю, так и ждем.

По словам Макпал, когда она подавала документы на очередность в 2009 году, список бумаг был один, сейчас закон поменялся и надо добавить еще какие-то справки.

- Сколько можно, они то теряют наши бумаги, то постоянно оттягивают момент выдачи, - возмущенно говорит Макпал.

- Я для своего сына подала заявление в очередь на землю в 2006 году, ему сказали, что в 2009 году дадут по очереди. Это было еще при акиме БАЕТОВЕ. Но так и не дали. Потом я у своего сына взяла доверенность, чтобы действовать от его лица и пошла писать новое заявление, там сказали, мол, очередь пока приостановлена. После этого другие акимы тоже ничего не делали. Они дают землю только тем, кто платит, а у нас денег нет, мы простые люди, - рассказала жительница поселка Подстепное Гульзия БИСЕМБАЕВА.

На все возмущения жителей, а их пришло порядка сорока человек, аким отвечал, что во всем разберется, и земельные участки начнут выдавать.

- Если вы так будете друг друга перебивать, мы ничего не решим. Во-первых, надо восстановить очередность. Во-вторых, земля есть, но пока не облагорожена. Это участок в 74 га, - сообщил аким Теректинского района Женис СЕРИККАЛИЕВ.

Также аким района отметил, что скоро начнется перепланировка этих 74 гектаров земли. Он заверил жителей, что этим сейчас и занимается. И ждать земельных участков осталось недолго.

