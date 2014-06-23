В своих статьях я просто делюсь тем, что работает для меня и что приводит к результату. У меня было так - я всегда пыталась сама найти ответы на поставленные вопросы по ведению бизнеса. Училась и практически получалось так, что сдам определенный предмет, получу зачет и потом - все, на этом все и закончилось. А хочется получать знания такие, которые применимы в жизни. Нахожу ключевые данные - те, которые работают для меня. Всегда принимаю решение сама, всегда смотрю и анализирую любые данные сама. Любой бизнес можно сравнить с кораблем, на котором владелец – капитан, управляющий им. Поэтому вести бизнес – значит быть хорошим управленцем в компании. Мы руководим сотрудниками и для того, чтобы научить коллектив эффективно работать и производить, руководитель должен быть грамотным, дальновидным, постоянно занятым самосовершенствованием. Как вы оцениваете работу сотрудников? Допустим, один человек умеет всем в коллективе понравиться, никогда не спорит с руководством, выглядит замечательно, говорит – заслушаешься. Другой может много ворчать: сотрудники рано завершают работу, праздничных дней слишком много, кто-то не выполняет свою работу и т.д., но при этом у такого сотрудника очень высокая продуктивность труда. И как здесь не ошибиться в правильном выборе? Сделаем правильный вывод: всегда нужно смотреть, а не слушать. То есть обманчивое внешнее впечатление о работнике не должно приводить к ошибкам, которые причинят вред производству. Единственным показателем производительности и ценности любого сотрудника, будь то водитель, слесарь или менеджер, будет статистика или учет. Оценивать работу сотрудников нужно, только глядя на их статистику. Статистика - это то, что показывает производство, но измеряется результат не в красивых словах или мыслях. Иными словами - это измерение цифр и фактов. Мы создаем бизнес не для того, чтобы стоять на месте, или, еще хуже, разваливать его, нам нужно двигаться вперед и вверх. Поэтому владелец должен видеть то, что происходит на самом деле, а не то, что вам пытаются навязать другие. Также и в жизни, где мы не можем чертить графики статистик. Зато мы можем увидеть ценность любого человека, в отличие от тех, кто пускает пыль в глаза. У тех, кто на самом деле трудится и занят производством, просто нет времени этим заниматься. Смотрите на вещи, на жизнь, на других людей прямо, а не через дымку предубеждений, завесу страха или чужих мнений. Учитесь различать правду и ложь, притворство и истинное трудолюбие. Разве не обидно, когда кто-то держит вас за дурака? Как часто бывает, что когда из-за советов "доброжелателей" рушатся семьи, разрываются связи друзей, - просто из-за того, что мы не смотрели, а слушали чужие слова. Нужно следовать Посланию Президента РК Н. Назарбаева «Стратегия 2050», в котором подчеркнуто: «Работа по-новому основывается на принципах прибыльности». Если работник не приносит прибыли компании, думаю, не стоит тратить на него свои силы и энергию, которая нужна для достижения целей компании. Так что смотрите, оценивайте, делайте выводы. Но только – все делайте сами.