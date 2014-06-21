Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 21 июня, около 19:00 на перекрестке напротив остановки «Нефтебаза» произошла авария с участием двух легковых машин - «Volkswagen Passat» и «Volkswagen Golf». Как утверждают очевидцы, Passat разворачивался в сторону поселка Селекционный, когда в него на полном ходу влетел Golf. От удара машину откинуло в сторону на несколько метров, к близлежащему бордюру. К счастью, никто не пострадал. В результате аварии у Passat помялась правая боковая часть кузова, а у Golf повредились капот и правое крыло. На месте работают сотрудники дорожной полиции и дознаватели.