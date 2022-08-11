Кастрацию и чипирование прошли 150 животных, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 24 человека укусили собаки в Аксае Фото Медета МЕДРЕСОВА Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Азамат Айткалиев в ходе брифинга в РСК напомнил, что со второго марта бродячие собаки проходят специальное обследование у ветеринара и кинолога. Псов очищают от глистов и блох, вакцинируют против бешенства, кастрируют и чипируют. Если животное не агрессивное, то его отпускают на волю. Эту работу в регионе выполняют общественные фонды «Доброе сердце» и In Market. С начала марта они отловили 1 100 собак.
- Контролируем количество собак в микрорайонах Аксай, Алмалы, Дамба и Еркинкала. В регионе можно увидеть результаты проделанной работы. Требования по подавлению массового количества собак мы выполнили, - сказал волонтёр-кинолог фонда «Доброе сердце» Мамучар Жабасов.
В начале июня сообщалось, что в Атырау активизировали отлов бродячих животных. Более ста жителей города пострадали от укусов собак с начала года.