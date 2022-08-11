Руслан Кожантаев также отметил, что одна из жён находится на последнем месяце беременности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
Сегодня, 10 августа, в специализированном следственном суде рассмотрено ходатайство следователя департамента полиции ЗКО об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды.
Из материалов дела следует, что шестого августа подозреваемые, находясь в здании караоке-ресторана «Рахат Лукум», встретились с владельцем заведения Еркином Мухангалиевым. Между ними возник конфликт и Кожантаев достал свой складной нож и нанёс ему не менее трёх ударов в жизненно важные органы в область шеи и грудной клетки. В этот момент стоящий в непосредственной близости Амангельды достал из барсетки нож. Угрожая им, он преградил путь администратору заведения.
- Мухангалиев, спасая свою жизнь, попытался выпрыгнуть в открытое окно. В это время Кожантаев нанёс ему ещё несколько ударов в поясничную область. Далее раненый Мухангалиев побежал на парковку напротив центрального стадиона. Подозреваемые догнали его, Амангельды повалил его на землю и несколько раз нанёс ему удары ногой по туловищу. В этот момент подбежал Кожантаев и попросил у него нож. Амангельды передал ему нож и тот нанёс ему ещё не менее шести ударов. От полученных травм Мухангалиев скончался на месте происшествия. Кожантаев и Амангельды скрылись с места преступления, - зачитала прокурор Тажгалиева.
По заключению эксперта, причиной смерти Мухангалиева стали колото-резаные раны шеи, грудной клетки, поясничной области, повреждение левой сонной артерии, правой почки и переломы лобных костей.
– Учитывая, что Кожантаев и Амангельды не имеют постоянного источника дохода, совершили особо тяжкое преступление, после совершения которого скрывались от органов уголовного преследования, имеется достаточное основание, что они могут скрыться и могут воспрепятствовать объективному расследованию, оказывать давление на потерпевших и свидетелей. Прошу суд удовлетворить ходатайство следователя департамента полиции и санкционировать арест Кожантаева и Амангельды на два месяца, - зачитала государственный обвинитель.
Сам Руслан Кожантаев не согласился с доводами следствия. Он заявил, что у него есть две жены (одна из которых находится на последнем месяце беременности)
, дети и дом. Мужчина попросил суд не арестовывать его на два месяца.
Между тем Турлан Амангельды сообщил суду, что Руслан Кожантаев оказывал на него давление и он был вынужден в тот день находиться вместе с ним. При этом Турлан Амангельды не сдерживал слез. К слову, оба обвиняемых ранее не были судимы.
Санкцией судьи Исмаиловой Руслан Кожантаев и Турлан Амангельды арестованы на два месяца. Другими словами, во время следствия обвиняемые будут находиться по стражей.
Жестокое убийство бизнесмена Еркина Мухангалиева произошло
вечером 6 августа. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна. Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали
преступление - бизнесмен и ещё двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.
Позже полицейские распространили ориентировку
на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды. Их поиском занимались полицейские, подключили и войска.
Предварительной причиной жестокой расправы
могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату.
Утром восьмого августа подозреваемых задержали
в садоводческом обществе «Коктем», где они скрывались. Сопротивление не оказали. Очевидцы прислали фото
с места.
Оба мужчины проходят по статье 99 часть 2 УК РК «Убийство».
Им светит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Дело находится на контроле главы МВД.
