Руслан Кожантаев также отметил, что одна из жён находится на последнем месяце беременности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Следственные действия провели на месте убийства уральского бизнесмена Фото Медета Медресова Сегодня, 10 августа, в специализированном следственном суде рассмотрено ходатайство следователя департамента полиции ЗКО об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды. Из материалов дела следует, что шестого августа подозреваемые, находясь в здании караоке-ресторана «Рахат Лукум», встретились с владельцем заведения Еркином Мухангалиевым. Между ними возник конфликт и Кожантаев достал свой складной нож и нанёс ему не менее трёх ударов в жизненно важные органы в область шеи и грудной клетки. В этот момент стоящий в непосредственной близости Амангельды достал из барсетки нож. Угрожая им, он преградил путь администратору заведения.
- Мухангалиев, спасая свою жизнь, попытался выпрыгнуть в открытое окно. В это время Кожантаев нанёс ему ещё несколько ударов в поясничную область. Далее раненый Мухангалиев побежал на парковку напротив центрального стадиона. Подозреваемые догнали его, Амангельды повалил его на землю и несколько раз нанёс ему удары ногой по туловищу. В этот момент подбежал Кожантаев и попросил у него нож. Амангельды передал ему нож и тот нанёс ему ещё не менее шести ударов. От полученных травм Мухангалиев скончался на месте происшествия. Кожантаев и Амангельды скрылись с места преступления, - зачитала прокурор Тажгалиева.
По заключению эксперта, причиной смерти Мухангалиева стали колото-резаные раны шеи, грудной клетки, поясничной области, повреждение левой сонной артерии, правой почки и переломы лобных костей.
– Учитывая, что Кожантаев и Амангельды не имеют постоянного источника дохода, совершили особо тяжкое преступление, после совершения которого скрывались от органов уголовного преследования, имеется достаточное основание, что они могут скрыться и могут воспрепятствовать объективному расследованию, оказывать давление на потерпевших и свидетелей. Прошу суд удовлетворить ходатайство следователя департамента полиции и санкционировать арест Кожантаева и Амангельды на два месяца, - зачитала государственный обвинитель.
Сам Руслан Кожантаев не согласился с доводами следствия. Он заявил, что у него есть две жены (одна из которых находится на последнем месяце беременности), дети и дом. Мужчина попросил суд не арестовывать его на два месяца. Между тем Турлан Амангельды сообщил суду, что Руслан Кожантаев оказывал на него давление и он был вынужден в тот день находиться вместе с ним. При этом Турлан Амангельды не сдерживал слез. К слову, оба обвиняемых ранее не были судимы. Санкцией судьи Исмаиловой Руслан Кожантаев и  Турлан Амангельды арестованы на два месяца. Другими словами, во время следствия обвиняемые будут находиться по стражей. Жестокое убийство бизнесмена Еркина Мухангалиева произошло вечером 6 августа. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна. Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и ещё двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице. Позже полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды. Их поиском занимались полицейские, подключили и войска. Предварительной причиной жестокой расправы могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. Утром восьмого августа подозреваемых задержали в садоводческом обществе «Коктем», где они скрывались. Сопротивление не оказали. Очевидцы прислали фото с места. Оба мужчины проходят по статье 99 часть 2 УК РК «Убийство»Им светит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Дело находится на контроле главы МВД.