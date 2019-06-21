Министр энергетики Канат Бозумбаев заявил о снижении цен на бензин АИ-92, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил министр, цена снизилась до 147,9 тенге за литр. - Cегодня по республике наблюдается снижение розничных цен на бензин АИ-92 в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 6,9 процента - до 147,6 тенге за литр. Стоимость АИ-95/96 также снизилась - на 3,8 процента до 168,6 тенге за литр. Стоимость АИ-98 - на 3,4 процента за год до 185,9 тенге за литр", - сказал он на отчетной встрече Министерства энергетики с  населением.  Также, по его словам, с начала лета цена на дизельное топливо снизилась на 1 процент - до 191,8 тенге за литр.