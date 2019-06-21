Отмыть ее от жира и избавиться от нагара бывает не так уж легко, но мы поможем сделать это быстро и без особых усилий. На дно ванны кладем полотенце, которое уже не используется по назначению, на него – решетку. Полотенце защитит покрытие ванны от царапин. Закрываем пробкой сливное отверстие ванны и набираем горячую воду – она должна полностью покрыть решетку. Высыпаем в воду ½ стакана стирального порошка и оставляем отмокать на 3 часа. По истечению срока берем мягкую губку и протираем загрязненные места, они без труда очистятся! Тщательно промываем решетку под теплой проточной водой и протираем насухо. Важно! Используйте именно мягкую губку, так как жесткая может оставить на решетки царапины.