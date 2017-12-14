В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ЗКО было вынесено решение по делу 21-летней женщины, оставившей на стройке своего грудного ребенка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ювенальном суде, иск о лишении женщины родительских прав был подан областным специализированным домом ребенка. Именно там находится 6-месячный Алижан в данное время. Мальчик развивается соответственно своему возрасту. Администрация учреждения отметила, что разрешает его матери встречаться со своим сыном. - Мама на суде плакала и просила прощения. Она хотела забрать своего ребенка. Но, исходя из статьи 75 Кодекса о браке и семье, женщина может быть лишена родительских прав, если она совершила уголовное правонарушение в отношении жизни или здоровья своего ребенка. Есть приговор Уральского уголовного суда о признании ее виновной по статье 119 УК РК - "Оставление в опасности". Женщине было назначено наказание виде 100 часов общественных работ, - сообщила судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО Жанар ЕШПАНОВА. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. Мальчик находился в больнице под наблюдением врачей, однако по словам медиков, ребенок абсолютно здоров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Позже была установлена личность мамы ребенка. Ею оказалась 21-летняя жительница Уральска. Она рассталась со своим молодым человеком и решила отдать ребенка в Дом малютки, однако не нашла его и оставила малыша на стройке. 23 ноября 21-летнюю мать Алижана приговорили к 100 часам общественных работ. Уральский городской суд признал молодую женщину виновной по статье 119 УК РК - «Оставление в опасности». Руслан АЛИМОВ