24-летний парень обвиняется в жестоком убийстве двух молодых женщин и трехлетнего ребенка одной из них. Государственный обвинитель Жанболат Айманов говорил около часа. - Вина подсудимого доказывается совокупностью собранных следствием доказательств. Он признал свою вину. Но говорит, что был «в отключке». Я подвергаю его слова сомнению. Это попытка избежать ответственности. Камалиев после совершения убийства выкинул нож и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления, - заявил Жанболат Айманов. Прокурор поспросил суд приговорить подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания первых пяти лет в тюрьме. По месту отбытия наказания Камалиева будут принудительно лечить от алкоголизма. Также на суде выступили матери убитых молодых женщин. Они требовали у суда приговорить Камалиева к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Отец убитого трехлетнего мальчика попросил суд применить максимально возможную меру наказания для подсудимого. Сам Камалиев вел себя спокойно. В своем последнем слове он попросил не приговаривать его к пожизненному лишению свободы. - Я сознаю свою вину. Это влияние алкоголя. Прошу прощения у родственников погибших, - заявил он. Приговор по делу Камалиева огласят 15 декабря. Напомним, что Адилет Камалиев обвиняется в тройном убийстве, совершенном 5 сентября в одном из частных домов поселка Зачаганск. Своим жертвам он нанес многочисленные ножевые ранения.Руслан АЛИМОВ