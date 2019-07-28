Скелеты были найдены в карьере за аулом Куйген села Жанаталап, Курмангазинского района. Именно там берут грунт для строительства трассы. На месте обнаружения уже побывали представители районного акимата, правоохранительных органов и общественных организаций. Всего были обнаружены останки трех человек под холмом на глубине 10 метров, это значительно далеко от кладбища. К слову, нашедшие останки работники не поставили сразу в известность руководство турецкой подрядной организации «Сине Мидас Строй», что строит трассу, а выложили снятое видео в соцсети. Старожилы местного аула признаются, что никогда ни видели и не слышали, чтобы здесь было кладбище. Вероятно, захоронение древнее. Аким района Кайрат Нуртаев попросил рабочих в будущем сразу информировать руководство компании и райакимат при подобных ситуациях и дал поручение представителю подрядной организации пока приостановить работу карьера. После прочтения молитвы местным муллой и проведения правоохранительными органами необходимой экспертизы, обнаруженные останки захоронят на ближайшем кладбище.