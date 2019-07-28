На территории Бурлинского района прошла республиканская экологическая акция "Чистые берега". Во время субботника проводились мероприятия по очистке прибрежных зон рек и водоемов, расположенных на территории района. В общей сложности в городе Аксай и в сельских округах в акции приняли участие порядка 2300 человек. По итогам субботника было собрано и вывезено 35 тонн мусора. Участниками акции стали работники госучреждений, бюджетных организаций и жители села. Активная общественность города Аксай от участия в акции воздержалась.