27 июля в Бурлинском районе прошла республиканская экологическая акция, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На территории Бурлинского района прошла республиканская экологическая акция "Чистые берега". Во время субботника проводились мероприятия по очистке прибрежных зон рек и водоемов, расположенных на территории района. В общей сложности в городе Аксай и в сельских округах в акции приняли участие порядка 2300 человек. По итогам субботника было собрано и вывезено 35 тонн мусора. Участниками акции стали работники госучреждений, бюджетных организаций и жители села. Активная общественность города Аксай от участия в акции воздержалась.  