Пропавшая накануне Карина Илюшина и ее подруга нашлись спустя почти сутки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщила мама Карины Наталья Бочинина. - Девочки нашлись. С ними все хорошо, - сообщила женщина. Напомним, 13-летняя Карина Илюшина вместе с подругой вышли в парк и пропали. В последний раз подростков видели недалеко от ТРЦ Алем Плаза, когда они садились в такси.