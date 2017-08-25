Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам старшего прокурора области Нурлыбека МУСАГАЛИЕВА, за полгода в области было зарегистрировано 40 экономических преступлений. - Основную часть преступлений составляет подделка учетно-контрольных марок на продукции - 15 фактов. Также были выявлены 5 случаев уклонения от уплаты налогов, 4 случая подделки денег, 4 - нецелевое использование кредита, выданного по госпрограмме и 4 факта лжепредпринимательства, - рассказал Нурлыбек МУСАГАЛИЕВ. Общая сумма причиненного ущерба государству составила более 1 млрд тенге, из которых возмещено 580 млн тенге. - В суд направлено 10 уголовных дел по 16 преступлениям, и по 9 делам уже вынесли решения, - отметил старший прокурор.