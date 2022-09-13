Такое поручение дал премьер-министр Алихан Смаилов. Цифровую систему учёта отпуска топлива на АЗС введут в Казахстане с 15 сентября Иллюстративное фото из архива "МГ" На очередном заседании правительства вне повестки рассмотрели вопрос обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами, сообщает Informburo.kz. Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что сейчас ситуация на рынке горюче-смазочных материалов нормализуется.
- Вместе с тем, ситуация требует постоянного внимания и жёсткого контроля. Например, в некоторых регионах появился дефицит сжиженного газа, поэтому эту комплексную работу надо продолжать, сбоев и дефицита топлива в регионах быть не должно, – сказал Алихан Смаилов.
Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики и Министерству цифрового развития уже с 15 сентября обеспечить внедрение цифровой системы учёта отпуска топлива на заправочных станциях. Министерству сельского хозяйства поручено до конца текущего года ввести систему распределения льготного дизельного топлива для сельхозпроизводителей. С 2023 года Министерство энергетики должно перейти на новую систему переработки нефти, исключающую непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов. Кроме того, Министерству энергетики совместно с акиматами регионов поручили принять меры по обеспечению населения сжиженным газом и недопущению его нехватки в регионах.  