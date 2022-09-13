В его машине нашли наркосодержащие препараты, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". "Короля трамадола" вновь задержали в Уральске Общественник Аслан Утепов на своей странице в Facebook сообщил, что житель Уральска провозгласивший себя "королем трамадола" вновь задержан сотрудниками полиции. Он потребовал изолировать его от общества. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 12 сентября около 17:00 во время оперативных мероприятий стражи порядка остановили Volkswagen Multivan, за рулем которого находился 46-летний мужчина. При осмотре в его авто были обнаружены и изъяты 400 флаконов наркосодержащего и запрещённого в безрецептурном обращении препарата «Тропикамид». По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта".
– В рамках досудебного расследования назначены все соответствующие экспертизы проводятся все необходимые следственные действия, - отметили в полиции.
Для чего ему понадобилась столь крупная партия препаратов стражи порядка уточнять не стали. Между тем, "короля трамадола" задерживают не в первый раз. В апреле этого он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.