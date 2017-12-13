ДЧС Атырауской области распространил сообщение о гололеде на дорогах, а также напомнил о правилах поведения автомобилистам и пешеходам. По информации МПС УВД г.Атырау, на автомобильных дорогах областного центра аварийная ситуация стабильная, фактов массовых ДТП не зарегистрировано. Однако полицейские предупреждают о возможном понижении температуры ночью, в результате чего на дорогах может образоваться наледь. По сообщению синоптиков, ночью температура воздуха в Атырау опустится до -3 градусов мороза. Отметим, что 12 декабря в Атырау прошел кратковременный дождь, вследствие которого сегодня,13 декабря, дороги в некоторых районах города покрылись коркой льда. Местные жители активно делятся в социальных сетях видеороликами, снятыми в заледенелом Ретро-парке.