Прокуратуре удалось оспорить решение суда первой инстанции, который ранее признал экс-руководителя аппарата акима невиновным.

По данным прокуратуры области, Нурсултан Исембайулы обвинялся в мошенничестве. По версии следствия, он обещал содействие в предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности. Но 31 марта 2025 года Суд №2 города Актобе вынес оправдательный приговор, посчитав преступление недоказанным.

После чего дело активно обсуждалось в СМИ и соцсетях, причем некоторые публикации ставили под сомнение работу следствия. Тогда органы прокуратуры настояли на пересмотре дела. В надзорном ведомстве подчеркнули, что будут последовательно отстаивать наказания за коррупционные правонарушения.

Сейчас кассационная инстанция отменила оправдательный приговор. Дело направлено на новое рассмотрение в Актюбинский областной суд.