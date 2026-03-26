По данным прокуратуры области, Нурсултан Исембайулы обвинялся в мошенничестве. По версии следствия, он обещал содействие в предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности. Но 31 марта 2025 года Суд №2 города Актобе вынес оправдательный приговор, посчитав преступление недоказанным.
После чего дело активно обсуждалось в СМИ и соцсетях, причем некоторые публикации ставили под сомнение работу следствия. Тогда органы прокуратуры настояли на пересмотре дела. В надзорном ведомстве подчеркнули, что будут последовательно отстаивать наказания за коррупционные правонарушения.
Сейчас кассационная инстанция отменила оправдательный приговор. Дело направлено на новое рассмотрение в Актюбинский областной суд.
-Государственный обвинитель будет поддерживать предъявленное обвинение в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Актюбинской области.