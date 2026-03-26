В пятницу, 27 марта, жителей западных регионов страны ждет стабильная весенняя погода. Резких перепадов или штормовых предупреждений синоптики не прогнозируют, однако температурный фон в городах будет заметно отличаться.

В Уральске завтра установится по-настоящему комфортная погода, сообщают синоптики РГП «Казгидромет». Днем воздух прогреется до +15...+17°C. Небо будет периодически затягивать облаками, но осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +3...+5°C. Ветер умеренный, восточного направления (5-10 м/с).

Атырау остается самым теплым городом региона. В пятницу днем здесь ожидается до +23...+25°C. День будет ясным. Ночью термометры покажут около +10...+12°C. Ветер восточный, до 12 м/с.

В Актау погода будет более сдержанной. Днем ожидается облачность, температура воздуха составит около +19...+21°C. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11°C. Утром возможна легкая дымка или туман. Ветер северо-восточный, до 12 м/с.

В Актобе весна наступает постепенно. Днем прогнозируется ясная погода и до +18...+20°C. Ночи в регионе всё еще остаются холодными — температура может опуститься до +2...+4°C. Осадки маловероятны. Ветер восточный, 3-8 м/с, днем возможны порывы до 15 м/с.