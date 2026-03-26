У них истек срок эксплуатации.

26 марта состоялась очередная сессия городского маслихата. Одним из рассматриваемых вопросов стала сфера цифровизации. Депутат Муслим Джардемов отметил, что несколько лет назад в Уральске начал работать проект «Безопасный двор». Полицейские установили во дворах 368 камер видеонаблюдения.

– Они были установлены не на улицах, не на пешеходных переходах, а именно во дворах, где чаще происходят правонарушения, начинаются потасовки и так далее. Камеры были подключены к центру оперативного управления и к участковым пунктам. Участковый мог в любой момент посмотреть, что происходило в том или ином дворе за последние сутки. С 2024 года система полностью отключена. Пояснение таково, что истек срок эксплуатации. Представьте, какие деньги были потрачены только для того, чтобы установить и подключить их. Можно было просто поменять видеокамеры. При этом они не сняты и до сих пор висят во дворах. Жители обращались к нам, жаловались. Недавно снова установили около 300 камер в общественных местах, а безопасность во дворах осталась в стороне. Управление цифровизации должно взять эту ситуацию на контроль, возродить эту систему, она ведь работает, просто отключена, - подчеркнул Муслим Джардемов.

Представитель управления цифровизации ЗКО на вопрос депутата ответил, что одна из причин неработающих камер - это истечение срока эксплуатации. Кроме этого, оказалось, что из местного бюджета не выделяются средства на дальнейшее сопровождение договоров.

– К примеру, мы закупаем камеры, они год работают, и на следующий год на ежегодное содержание не выделяются деньги. А по поводу старых неработающих камер, то у нас нет подрядной организации, которая будет всё это снимать. Мы же сами не полезем их снимать, - ответили в управлении цифровизации.

Исходя из ответа ведомства, депутат заметил, что это выглядит как неэффективное использование государственных денег. Камеры устанавливают за баснословные деньги, а через год они не работают.

– У камер свой срок эксплуатации. Они же висят, а на улице были морозы, снег, дождь - погодные условия тоже влияют, - ответили в ведомстве.

Напомним, в редакцию «МГ» не раз обращались жители с жалобами на неработающие камеры видеонаблюдения во дворах. Обычно это всплывает после краж личных вещей или повреждения авто. Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что с 2014 по 2016 годы в Уральске было установлено 292 камеры, подключенные к участковым пунктам полиции. Однако со временем они вышли из строя из-за износа и завершения срока службы. Случаев намеренного вывода камер из строя не зафиксировано. Срок службы таких камер составляет не более 7 лет.

Сколько бюджетных денег было потрачено на их покупку и установку, в ведомстве тогда не ответили. Не функционирующие камеры остаются на своих местах.