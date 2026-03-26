Жители рассказывают, что для них это целое испытание в весенний период куда-то добраться.

С наступлением весны город словно оживает: тает снег, становится теплее, появляются первые лучи яркого солнца. Однако вместе с этим приходит и другая, менее приятная сторона - на многих неасфальтированных улицах передвигаться становится практически невозможно.

Дороги превращаются в сплошное месиво из грязи, где каждый шаг даётся с трудом. Обувь тонет в вязкой жиже, машины буксуют, а жители вынуждены искать обходные пути или вовсе отказываться от привычных маршрутов.

- Вы посмотрите на нашу улицу Хитеева, нам реально остается передвигаться по заборам. Ходила на приём к акиму, он пообещал, что нашу улицу внесут в список требующих ремонт. Так никто не приехал и никто ничего не решил, - говорит местная жительница.

Также в редакцию «МГ» обратились жители Второго рабочего, а именно жильцы улиц Пионерская, Охранная, Партизанская. Свои жалобы на невозможность выбраться из дома из-за грязи оставили жители микрорайона Коминтерн в Зачаганске. А по улице Бирлик в 10-ом микрорайоне жители наглядно показали, как машины застревают в грязи.