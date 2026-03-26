26 марта состоялась очередная сессия городского маслихата. Одним из главных рассматриваемых вопросов стала цифровизация. По данным управления цифровых технологий ЗКО, оператор сотовой связи Kcell установил в Уральске 77 базовых станций. До 2027 года планируется установить еще 19. В 2025 году по стандарту 4G Kcell установил 42 базовые станции, Beeline - 10.
Для устранения так называемых «белых пятен» на территории Уральска, поселков Зачаганск и Деркул специалисты определили 30 участков. Это места, где плохо ловит сотовая связь и мобильный интернет. На девяти участках неполадки уже устранены.
– Однако существенной причиной плохой связи в частных секторах и в многоэтажных домах по-прежнему являются радиофобы. Некоторые люди уверены, что установка базовых станций сотовой связи могут как-то негативно влиять на здоровье. Однако санитарные исследования показали, что базовые станции абсолютно безвредны. Пользуясь случаем, хочу попросить депутатов провести разъяснительную работу среди населения, - отметил представитель управления.
Депутаты, в свою очередь, отметили, что «белых пятен» в городе может быть больше. Ведь на плохое качество связи жалуются не только жители вышеназванных поселков, но и микрорайонов Акжайык, Рыбцех и других.
- Мы продолжаем выявлять «белые пятна». Этим занимается специализированная компания РЧС (радиочастотная служба - прим. автора). Специалисты измеряют данные с помощью специальной техники. Мы отправляем информацию операторам сотовой связи. Но, как я сказал выше, люди не хотят, чтобы базовые станции устанавливали в непосредственной близости с их домами. К примеру, недавно в районе Второй дачной пришлось убрать базовую станцию, потому что люди выступили против. Такие случаи есть и в Зачаганске, в микрорайоне Жулдыз. Но санврачи делали замеры: влияния на здоровье человека не выявлено, - заявил представитель управления цифровых технологий ЗКО.