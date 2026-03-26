В городе выявили 30 так называемых «белых пятен».

26 марта состоялась очередная сессия городского маслихата. Одним из главных рассматриваемых вопросов стала цифровизация. По данным управления цифровых технологий ЗКО, оператор сотовой связи Kcell установил в Уральске 77 базовых станций. До 2027 года планируется установить еще 19. В 2025 году по стандарту 4G Kcell установил 42 базовые станции, Beeline - 10.

Для устранения так называемых «белых пятен» на территории Уральска, поселков Зачаганск и Деркул специалисты определили 30 участков. Это места, где плохо ловит сотовая связь и мобильный интернет. На девяти участках неполадки уже устранены.

– Однако существенной причиной плохой связи в частных секторах и в многоэтажных домах по-прежнему являются радиофобы. Некоторые люди уверены, что установка базовых станций сотовой связи могут как-то негативно влиять на здоровье. Однако санитарные исследования показали, что базовые станции абсолютно безвредны. Пользуясь случаем, хочу попросить депутатов провести разъяснительную работу среди населения, - отметил представитель управления.

Депутаты, в свою очередь, отметили, что «белых пятен» в городе может быть больше. Ведь на плохое качество связи жалуются не только жители вышеназванных поселков, но и микрорайонов Акжайык, Рыбцех и других.