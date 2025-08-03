За год цены выросли на 20%.

Для жителей ЗКО стал дороже обед в столовой и ужин в ресторане

В июне казахстанцам вновь пришлось тратить больше на посещение ресторанов и кафе. По данным Бюро национальной статистики, стоимость услуг общественного питания за месяц выросла на 1,6%, а в годовом выражении подскочила сразу на 13,2%. При этом сильнее всего в июне подорожали обеды в столовых: на 2,2%. Поход в ресторан стал дороже на 2,1%, фастфуд — на 1,7%. Если же рассматривать годовую динамику, антилидером по удорожанию стали столовые: цены на их услуги увеличились на 16,9%. Стоимость обеда в ресторане за год прибавила 12,7%, а фастфуд вырос в цене на 13%. Об этом свидетельствуют данные сайта Finprom.kz.

Особенно заметно удорожание коснулось отдельных регионов страны. В Астане цены на услуги общепита всего за месяц подскочили на 4,3%. Ненамного отстала от антилидера Мангистауская область (плюс 4,1%), а на третьей строчке оказалась Улытауская область (плюс 3,1%). В то же время в Северо-Казахстанской области рост цен в секторе оказался минимальным: всего плюс 0,1%. Примечательно, что в 7 из 20 регионов РК цены на услуги общественного питания в июне вовсе не изменились, оставшись на уровне предыдущего месяца.

Что касается годовой динамики, наибольшее удорожание наблюдалось в Карагандинской области, где цены взлетели сразу на 23%. Следом идут Мангистауская (плюс 21,6%) и Западно-Казахстанская (плюс 20%) области. Самый скромный годовой рост цен в секторе был зафиксирован в Акмолинской (плюс 2,9%), Алматинской (плюс 4,7%) и Атырауской (плюс 5,8%) областях.

Аналитики подсчитали, в Казахстане траты населения на рестораны, кафе и аналогичные заведения продолжают расти. По итогам первого квартала 2025 года средние расходы на посещение заведений общественного питания составили 8,1 тысяч тенге.

Антилидером по затратам стала Кызылординская область, где семьи в среднем оставили в ресторанах и кафе 18,5 тысяч тенге. Более того, жители региона тратили на посещение заведений общепита почти в 2,3 раза больше, чем среднестатистическая казахстанская семья. Следом идут Астана (18,5 тысяч тенге) и Алматы (12,6 тысяч тенге).

Наименьшие расходы на рестораны и кафе наблюдались в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.