По данным РГП «Казгидромет», 3 августа в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град и шквальный ветер. Температура воздуха днем +35 градусов, ночью +22.
В Атырауской области без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 38 градусов жары, ночью +27.
Облачная погода без осадков ожидается в Актюбинской области. Днем ожидается до 30 градусов тепла, ночью +15.
В Мангистауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем +40 градусов, ночью +29.