В некоторых регионах ожидается жара до 40 градусов.

Гроза, град и ветер: погода на западе Казахстана 3 августа

По данным РГП «Казгидромет», 3 августа в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град и шквальный ветер. Температура воздуха днем +35 градусов, ночью +22.

В Атырауской области без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 38 градусов жары, ночью +27.

Облачная погода без осадков ожидается в Актюбинской области. Днем ожидается до 30 градусов тепла, ночью +15.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем +40 градусов, ночью +29.