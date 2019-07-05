Как рассказала библиотекарь Уральской городской библиотеки имени Максима Горького библиотечной системы филиала №13 Анна Костеренко, сегодняшнее мероприятие "Красивый город Нур-Султан" посвящен Дню столицы. - Организаторами является Уральская городская библиотека имени Максима Горького совместно с детским дворовым клубом "Жас қыран". С ним мы работаем на протяжении нескольких лет и целью сегодняшней нашей встречи является воспитание чувства гордости у детей за свою родину, а также привитие гражданственности и чувства патриотизма. Мы рассказали им о нашей столице, какие там есть знаменитые памятники и достопримечательности. Также сегодня была проведена викторина и игра "Города". Завершилось все рисунками на асфальте. Они рисовали город Нур-Султан, его символы, все, на что у них хватит фантазии. Участие приняли десять детей, - отметила Анна Костеренко. Анна Костеренко отметила, что такими интересными акциями они привлекают молодое поколение к чтению книг. - Все больше и больше детей интересуют красочные книги. Эти очень красивые 3D книги, когда их открываешь, появляются объемные рисунки или картинки. Потом мы очень много проводим с детьми времени, где рассказываем им в игровой форме о писателях и их произведениях. Честно говоря, дети очень хорошо запоминают информацию, - пояснила Анна Костеренко. Руководитель кружка "Умелые руки" дворовым клубом "Жас қыран" Маржан Мырзагалиева, у них занимаются дети школьного возраста. - Всего нас примерно посещает 150 детей. Есть разные кружки: и спортивные, и вокал, и рукоделие, где дети играют учатся, а после участвуют в соревнованиях. Всего таких детских клубов по городу насчитывается 17. Такими занятиями мы хотим чтобы дети знали столицу, любили ее. Изучали ее историю, - пояснила Маржан Мырзагалиева.