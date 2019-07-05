Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Национальном банке филиала ЗКО, президентом РК был подписан Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» от 26 июня 2019 года, содержащий три ключевых направления. - Первое направление предусматривает погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам для отдельных категорий граждан в размере до 300 тысяч тенге. Сумма задолженности не должна превышать 3 миллиона тенге по состоянию на 1 июня 2019 года, - пояснили в Нацбанке. Стоит отметить, что Нацбанк совместно с правительством и участниками рынка уже начал работу по формированию перечня лиц, соответствующих установленным критериям, и определению общего размера их задолженности. - Правительством в АО «Фонд проблемных кредитов» (оператор) из республиканского бюджета будет выделено целевое финансирование. В дальнейшем оператор заключит договоры с банками и микрофинансовыми организациями для погашения задолженности отдельных категорий граждан. Со своей стороны Нацбанк обеспечит контроль за отражением сведений по погашению задолженности в базе данных кредитных историй заемщиков, - рассказали в Нацбанке. Второе направление предусматривает списание всем гражданам Казахстана начисленных сумм штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам. - Нацбанк совместно с банками и микрофинансовыми организациями осуществит сверку и фиксацию начисленных штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам на 1 июля 2019 года. Списание штрафов и пени будет осуществлено, в первую очередь, за счет средств банков и микрофинансовых организаций. К тому же не более 30% от общего объема начисленных штрафов и пени будет погашено за счет средств оператора, определенного Нацбанком. Для этих целей Нацбанк выделит оператору необходимый объем финансирования. Учитывая, что банки и микрофинансовые организации уже признали значительную часть штрафов и пени в качестве расходов и списали их на внесистемный учет, конечная сумма финансирования будет уменьшена на сумму уже признанных расходов, - пояснили в Нацбанке. - В обоих случаях заемщику не требуется обращаться в банк, МФО или другие организации. Вся работа по погашению задолженности и списанию начисленных штрафов и пени будет проделана банками и микрофинансовыми организациями самостоятельно. О результатах работы каждый заемщик будет уведомлен банком, микрофинансовой организацией. Третье направление предусматривает комплекс мер по дополнительной защите заемщиков. - Учитывая, что наиболее активный рост потребительского кредитования наблюдается в нерегулируемом секторе, а это онлайн-кредиторы, кредитные товарищества, ломбарды, 24 июня этого года Сенатом принят и внесен на подпись президенту Республики Казахстан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», предусматривающий введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования, - рассказала в Нацбанке. - Ожидается, что закон будет подписан в ближайшее время. В отношении финансовых организаций будут приняты дополнительные регуляторные меры. - Во-первых, это запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Это позволит защитить граждан от постоянно роста суммы задолженности. Во-вторых, будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. В-третьих, будут предусмотрены вспомогательные меры, такие как совершенствование подходов к расчету долговой нагрузки заемщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков для более осмотрительного потребительского кредитования. Таким образом, будет оказана реальная помощь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, улучшено благосостояние их семей, ограничены будущие риски перекредитованности и созданы условия для ответственного кредитования населения, - отметили в Нацбанке.