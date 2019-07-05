Несмотря на то, что пробег проводился ранним утром, участников собралось довольно много. Пробежаться с утра пришли не только спортсмены, но и любители, а также чиновники. Старт был назначен на площади Победы, финишировать участники должны были на площади имени Сырыма Датова. По словам участницы забега Асии Шаукеновой, она не впервые участвует в массовом забеге. - Я участвовала в массовых забегах уже 5-6 раз, - рассказала Асия Шаукенова. - Спортом заниматься нужно, чтобы было здоровье. Более того, спорт нужно развивать. Как я уже говорила, в массовом забеге я участвую не впервые, и могу сказать, что молодежь сейчас уделяет много времени спорту. К примеру, я занимаюсь спортом вот уже два года, и больше всего мне нравится именно легкая атлетика. Руководитель управления физкультуры и спорта ЗКО Асия Аманбаева говорит, что забег было решено провести в преддверии празднования Дня столицы – города Нур-Султан. - Это пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта, бега, потому что это самый доступный на сегодня вид физической активности. У нас есть блестящий пример – клуб Uralsk runners. Эти ребята каждый день в 6 утра собираются и бегают. Конечно же, мы хотели, чтобы у всех было праздничное настроение, и наш пробег так и назывался – Доброе утро, любимая столица Нур-Султан, - сообщила Асия Аманбаева. 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. В 1997 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял окончательное решение о переносе столицы. 6 мая 1998 года согласно Указу Президента Республики Казахстан Акмола была переименована в Астану. День столицы в Нур-Султане отмечают с момента приобретения городом столичного статуса в 1998 году. Раньше этот праздник отмечался на городском уровне 10 июня. В 2006 году день города был перенесён на 6 июля.