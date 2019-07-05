Вот так, как на фото, ныне выглядит православное кладбище в поселке Талдыколь (ранее – Редуть), что в Махамбетском районе: не огорожено, крестов и надгробий практически не осталось. Пока еще сохранился металлический крест на могиле некоего Петра Чертихина (фамилия в Редути была распространенная). А также надгробный камень Клавдии Григорьевны Чанпаловой – родственницы купца Чанпалова, который участвовал в строительстве православной церкви вместе купцами Тудаковыми в Гурьеве. Местные жители и краеведы переживают – если не предпринять попыток оградить, сохранить склепы видных купцов прошлых веков, то уже лет через 15 на костях тут построят дома.