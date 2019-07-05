350 гр слоеного бездрожжевого теста 1 яйцо 1 ст.л. кунжута Для начинки: 250 гр ветчины 100 гр твердого сыра Ветчину нарежьте тонкими брусочками, а сыр натрите на крупной терке.Пласт слоеного теста разрежьте на длинные полоски и присыпая мукой раскатайте каждую. Выложите ветчину с сыром по всей длине, защипните края, чтобы получились длинные трубочки. Для начинки подойдет все что нравится: ветчину можно заменить на сосиски, или фарш, можно добавить помидоры. Или вообще сделать такой пирог со сладкой начинкой. Уложите трубочки в форму для выпечки в виде улитки. Сверху смажьте немного взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте в заранее разогретой до 200 градусов духовке около получаса.На 8 штук 200 гр ветчины 200 гр тверд.сыра ½ пучка зелени 300 гр муки 1 ст. кефира ½ ч.л. сахара ½ ч.л. соли ½ ч.л. соды 3 ст.л. растит.масла Натрите сыр. Нарежьте небольшими кусочками ветчину и зелень. Смешайте для начинки ветчину, зелень и половину сыра. Для теста соедините вторую половину тертого сыра с кефиром, солью, сахаром и содой. Постепенно добавляя просеянную муку, замесите мягкое тесто. Разделите его на 8 равных частей.Каждый кусочек раскатайте в круглую лепешку, толщиной не более 0,5 см. В центр положите начинку, собирая края теста по кругу, защипните их сформировав мешочек. Переверните его, расплющите ладонью, после чего раскатайте скалкой. Таким же образом приготовьте остальные лепешки. Обжарьте с двух сторон под крышкой на масле и умеренном огне до румяного цвета.