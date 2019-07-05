Сегодня, 5 июля, в мечети поселка Асан для прихожан была организована встреча с нашей соотечественницей, которая по своей воле шесть лет назад отправилась вслед за супругом в одну из горячих точек мира. Жанар Кужантаева вместе с годовалой дочерью уехала в Сирию в 2013 году в возрасте 20 лет. – До замужества я не так сильно придерживалась ислама. Потом познакомилась с парнем по имени Шамиль, вышла за него замуж, он настоял на том, чтобы я носила хиджаб, начал объяснять мне религию, с кем общаться, а с кем нет, не разрешал мне учиться, работать. У нас родилась дочь. О том, что он хочет уехать в Сирию, мне не сказал. Об этом я узнала лишь в тот день, когда он отправлялся в путь. Перед отъездом Шамиль меня уверил, что все будет хорошо, что мы обязательно будем вместе, что он мне позвонит оттуда и встретит меня там. Меня никто не спрашивал, что я об этом думаю, хочу этого или нет. Хотя у меня были свои планы на будущее, я хотела спокойной семейной жизни. На тот момент я была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, он все же уехал, позвонил через неделю и сказал, что хорошо доехал и теперь ждет нас с дочерью. Родители всячески пытались меня остановить, отговаривали, просили, умоляли, но я не послушалась. Слова мужа были для меня важнее, а родителям я сказала, что если они меня не отпустят, то я покончу с собой, и я уехала. Сначала доехали до Кыргызстана, там пробыли около недели, оттуда поехали в Турцию, на автобусе доехали до границы с Сирией. Рядом были еще женщины из Сатпаева, Актобе и Караганды. На границе мы убегали от пограничников, которые хотели нас остановить, они стреляли нам в спины, но нам удалось убежать. В Сирии нас встретили арабы на машинах, привезли в поселение. Там встретила мужа, ему сказала, что при малейшей опасности мы с дочерью уедем, но он не дал нам этого сделать. Через два года Шамиль умер, на тот момент у меня было уже трое детей. Меня снова выдали замуж, никто не спрашивал, хочу я этого или нет. От второго мужа я родила близнецов. Жили очень плохо, условий никаких нет, голод, постоянные бомбардировки, взрывы. Чтобы накормить детей, я собирала отруби, варила их в воде и получалось что-то вроде супа, это мы и ели. Вода была грязная, соленая. Дети часто болели, никаких лекарств не было, у многих малыши умирали в младенчестве, кто-то от голода, кто-то от болезней. Хотя склады были заполнены продуктами и медикаментами, - рассказала Жанар. По словам девушки, были среди жителей поселения те, которые отказывались воевать и хотели уехать на Родину. Однако их сажали в тюрьму, а в последующем и вовсе казнили. – Мои дети росли там замкнутыми, они не знают как разговаривать с людьми, как играть, как себя вести в обществе. Я пыталась оттуда уехать самостоятельно, но нас не выпускали, документы отобрали, следили за нами. Были казахстанцы, которые не хотели воевать, их сажали в тюрьму и просто казнили. С детьми тоже не церемонятся, они все истощенные, больные. Когда за нами приехали соотечественники, мы были просто счастливы, не могли поверить своим глазам, для нас они были самыми родными людьми. На тот момент мы даже не надеялись на то, что за нами могут приехать, вернуть на Родину. В общей сложности я пробыла в Сирии шесть лет. Домой вернулась неделю назад. Благодаря операции "Жусан", я с детьми сейчас нахожусь в безопасности рядом со своими родными. Родственники встретили нас, помогают и поддерживают, - рассказала Жанар. Теперь Жанар планирует начать новую жизнь, работать, растить детей и попытаться забыть те ужасы, которые ей пришлось пережить в горячих точках. – Хочу дать детям то, чего не было у меня. Семилетнюю дочь Фатым отдам на курсы английского, арабского, она будет заниматься спортивными танцами, шестилетнего сына Идриса - на карате, насчет младших - Аюпа, Юсуфа и Юнуса - пока не решила. Но хочу сказать одно - они будут расти как обычные дети, не хочу, чтобы они забивали свои головы ненужными вещами. Я очень жалею, что поехала в Сирию, потеряла там столько времени, обрекла своих детей на ненужные страдания. Тем, кто сейчас думает о том, чтобы поехать на войну, хочу сказать, чтобы не поддавались чужому мнению, пусть несколько раз подумают, прежде чем совершать такие глупости. Учитесь, расширяйте свой кругозор, советуйтесь с имамами, ведь причиной всех моих несчастий было то, что я была не образована в плане религии, я не знала многого, - рассказала Жанар Кужантаева.