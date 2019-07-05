Инцидент на мосту в районе автопарка произошел в начале марта 2019 года. Водитель «Toyota Camry 70», ехавший со скоростью в 50 км/час, попал в дорожную яму глубиной около 20 сантиметров. В машине сразу же сработали датчики, которые запрещали дальнейшее движение автомобиля. - Визуальный осмотр выявил, что порвана покрышка, лопнул диск колеса и оторвался подкрылок. Мой клиент вызвал сотрудников дорожно-патрульной службы для оформления факта ДТП. Позже на станции технического обслуживания выявили, что у автомашины была сломана рулевая рейка. Ремонт машины обошелся в 1 млн 137 тысяч тенге, - сообщил юрист Михаил Федулеев. После ремонта автомобиля водитель обратился в суд с иском. В качестве ответчика выступил отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Процесс продолжался больше месяца. Судом №2 было принято решение удовлетворить иск. Водителю должны возместить полностью сумму ущерба, а также процессуальные издержки. В общей сложности около 1,4 млн тенге. - Сейчас мы готовим апелляционную жалобу. После завершения всех судебных процедур готовы прокомментировать эту ситуацию, - отметил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска Айдар Менеев. Стоит отметить, что это первое подобное дело в Уральске. Сейчас к юристу обратились и другие автолюбители, которые попали в аварии из-за дорожных ям.