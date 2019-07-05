В ней участвовали 112 участников из 17 официальных команд (10 стран Балканского региона), кроме того - семь команд-гостей, в числе которых и была сборная Казахстана. Именно гости, в том числе и атырауский школьник Айбек Мырзатаев, и завоевали главный приз олимпиады, организованной Союзом математиков Республики Кипр. По итогам олимпиады, команда Казахстана выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Вчера его вместе с директором лицея-интерната «Білім-Инновация» Эльма Исмаилом, где Айбек учится, принял аким Атырауской области. Как сообщает пресс-служба акима области, Нурлан Ногаев поздравил с победой мальчика. - Мы с коллегами от всей души поздравляем тебя и радуемся твоим успехам. Несомненно, в этом огромная заслуга твоих родителей и учителей, которые вложили в тебя свою любовь и знания. Сейчас ты стал ориентиром, человеком, на которого равняются другие школьники. Желаю тебе всегда занимать первые места во всех жизненных испытаниях, - сказал аким области Нурлан Ногаев.