Иллюстративное фото из архива "МГ" Он у себя в квартире нанес ножевое ранение в шею 56-летнему мужчине. Потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы. В пресс-службе департамента полиции проинформировали, что убийство произошло 26 июня в 04.40. - Убийство произошло в ходе совместного распития спиртных напитков. Потерпевший был доставлен в больницу с диагнозом «проникающая колото-резаная рана шейной области». От полученной раны он скончался в реанимации, - сообщил руководитель пресс-службы ДП ЗКО Болатбек Белгибеков. Сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан в тот же день, в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». По данному факту Абайским отделом полиции проводится досудебное расследование по части 1 ст.99 УК РК "Убийство".