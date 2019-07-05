Как сообщили в ДЧС Атырауской области, 3 июля разразился сильный дождь, поднялся мощный ветер, которы повалил деревья на проезжую часть, что ведет к детскому лагерю «Тулпар». Из-за непогоды с трех корпусов лагеря сорвало крышу. Ликвидацией последствий разгула стихии занимались специалисты ЗРАОСО. Детей из лагеря эвакуировали в школы «Дарын» города Атырау. В нем находилось 150 человек, они были эвакуированы. Никто в разгул стихии и ЧП не пострадал.