При этом в некоторых областях днем потеплеет до +20 градусов.

По данным РГП «Казгидромет», 22 марта в Западно-Казахстарнской области ожидается небольшой дождь, туман, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Днем до 15 градусов тепла, ночью похолодает до +7 градусов.

В Атырауской области синоптики прогнозируют дождь, грозу и пыльную бурю. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +10.

На западе, севере и востоке Актюбинской области ожидается туман. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла, ночью +2.

В Мангыстауской области дождь, гроза, пыльная буря, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +12.