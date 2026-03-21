По итогам 2025 года в регионе завершили строительство 55 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Наибольшее число проектов реализовано в сфере образования. За год построено 9 школ на 8 600 мест в городе Атырау и районах области, что позволило снизить нагрузку на действующие учебные заведения. Также введены 3 детских сада на 330 мест, в том числе в сельской местности. Кроме того, построены 2 школы искусств на 400 мест.

В сфере здравоохранения в 2025 году завершено строительство 8 объектов, направленных на повышение доступности медицинской помощи в сельских населённых пунктах. В регионе построены фельдшерско-акушерские и медицинские пункты, а также две врачебные амбулатории в Атырау на 25 посещений каждая. Новые объекты позволяют жителям получать первичную медицинскую помощь рядом с местом проживания.

В сфере культуры построено 10 объектов, включая новые дома культуры в населённых пунктах области.

Развивается и спортивная инфраструктура. В 2025 году завершено строительство 23 спортивных объектов — спортивных комплексов и площадок для детей, молодёжи и взрослого населения в городе Атырау и районах области.

В 2026 году в регионе планируется завершить строительство ещё 57 социальных объектов.