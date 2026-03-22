Предпринимателям раздали уведомления.

В Уральске специалисты городского центра урбанистики вместе с природоохранной полицией провели разъяснительную и профилактическую работу по соблюдению требований дизайн-кода.

Рейд прошел на проспекте Назарбаева. Представителям бизнеса, чьи объекты расположены вдоль магистрали, рассказали о правилах оформления фасадов и размещения рекламных конструкций.

Также предпринимателям дали рекомендации по соблюдению требований и напомнили об ответственности за нарушения.

В центре урбанистики отметили, что соблюдение дизайн-кода важно для улучшения внешнего облика города, а также повышения его безопасности и комфорта для жителей.

Напомним, с января этого года в городе начал работать центр урбанистики и архитектуры. Пока в нём трудятся 45 человек. Центр будет отвечать за архитектуру, благоустройство, дизайн-код, а также за развитие скверов, парков и внешний облик города.

В 2021 году на проспекте Назарбаева разработали дизайн-код, однако он так и не заработал. Его не включили в правила благоустройства, поэтому власти не смогли обязать бизнес и госучреждения соблюдать единый стиль. Не было и оснований для штрафов. В 2026 году дизайн-код официально включили в правила благоустройства. После этого специалисты могут привлекать к ответственности нарушителей по статье 505 Административного кодекса.