Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Об этом передает Акорда.

Два года назад мы запустили общенациональную акцию «Таза Қазақстан». Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации, - говорится в поздравлении президента.

Наурыз – это время духовного очищения и обновления. Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, речь идет о чистоте помыслов, чистоте сознания и намерений.

Также глава государства отметил, что инициатива «Таза Қазақстан» – не просто очередная разовая кампания или агитация, это незыблемая идеология нашего государства. Поэтому праздник Наурыз особенно важно широко разъяснять суть философии Чистоты.

Затронул президент и новую Конституцию.

— Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, можно сказать, что этот документ ориентирован на молодежь.

Только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана. Будущее государства – в руках патриотичной, созидательной и ответственной молодежи. В этом нет никакого сомнения.

Несмотря на любые преграды и трудности, мы обязаны уверенно двигаться только вперед. Историческая судьба нашего народа – в наших руках.

У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Откровенно говоря, развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих. Поэтому нынешнее поколение должно прилагать все усилия во имя светлого будущего нашей Родины.

Сплотившись как единая нация, мы, безусловно, одержим победу в этом великом историческом походе. Это наша важнейшая задача, наша миссия, - сказал Касым-Жомарт Токаев и пожелал, чтобы на нашей земле царили мир и благополучие.