По данным РГП «Казгидромет», 6 июля в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +22.
Дождь с грозой ожидается и в Атырауской области. Днем синоптики прогнозируют до 37 градусов жары, ночью +25.
В Актюбинской области дождь с грозой, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается до 35 градусов жары, ночью +22.
В Мангистауской области дождь, гроза, ветер. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +25.