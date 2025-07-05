В регионах ожидается сильный ветер.

Дождь, гроза, град: прогноз погоды на 6 июля для жителей Западного Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», 6 июля в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +22.

Дождь с грозой ожидается и в Атырауской области. Днем синоптики прогнозируют до 37 градусов жары, ночью +25.

В Актюбинской области дождь с грозой, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается до 35 градусов жары, ночью +22.

В Мангистауской области дождь, гроза, ветер. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +25.











