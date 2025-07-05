Подведены итоги первого раунда проекта Jer ECO Hub, направленного на развитие экологической культуры и поддержку молодежных социальных инициатив в Атырауской области.

На участие в проекте было зарегистрировано 25 команд, из которых 7 команд защитил свои проект перед жюри. В рамках эко-хакатона каждая команда определила направление и идею своего будущего эко-проекта.

В течение месяца участники прошли обучение по четырём ключевым направлениям: создание социального проекта: от идеи до реализации, ораторское искусство, финансовая грамотность и современные маркетинговые инструменты.

После обучающего блока к каждой команде был прикреплён персональный ментор — эксперт в области социальных инициатив. Совместно с наставниками участники доработали свои идеи до полноценного проекта.

На финале команды защитили свои инициативы перед экспертной комиссией. Три отличившиеся команды, набравшие высшие баллы, стали победителями и получили гранты в размере 1 000 000 тенге на реализацию своих эко-проектов. В течение двух месяцев они будут воплощать свои идеи в жизнь при методической и экспертной поддержке менторов.

— Вот и завершился первый раунд проекта. Мы увидели, что наша молодежь — активная, осознанная и креативная. Представленные идеи были интересными и социально значимыми. Надеемся, что проекты будут успешно реализованы. А всех, кто не прошёл в финал, мы просим не опускать руки и ждём во втором потоке проекта, который стартует в сентябре, — отметила менеджер проекта Асель Гумарова.

Отметим, что осенью начнется второй поток проекта. Проект Jer ECO Hub реализуется общественным фондом «Жүректен жүрекке» при поддержке компании «Тенгизшевройл».