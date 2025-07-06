Обязательную прописку детей до 14 лет могут вернуть в Казахстане.

В 2020 году ее отменили, сообщает телеканал КТК.

На протяжении почти пяти лет регистрацию детей по месту жительства оформляли автоматически – на тот же адрес, где прописаны родители или опекуны.

Теперь же в МВД предлагают вернуть прежние правила, когда место проживания каждого ребенка нужно закрепить документально. Объясняют это необходимостью ведения точной статистики по численности населения страны. По мнению разработчиков, из-за отсутствия адресных сведений о детях младше 14 лет демографические данные по Казахстану могут быть неточными.