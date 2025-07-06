В министерстве здравоохранения РК рассказали, как обезопасить себя в жару.

— В жаркие дни лета важно не допустить рисков для здоровья, а порой и для жизни, в первую очередь от теплового удара. При этом, необходимо понимать, что тепловой удар это не одно и тоже, что солнечный удар. При последнем, происходит перегревание головного мозга и сосудов в результате негативного воздействия солнечных лучей на голову. Тепловой удар может возникнуть внезапно и привести к серьёзным последствиям, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто проводит много времени на улице, - сообщается на сайте ведомства.