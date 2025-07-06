В министерстве здравоохранения РК рассказали, как обезопасить себя в жару.
— В жаркие дни лета важно не допустить рисков для здоровья, а порой и для жизни, в первую очередь от теплового удара. При этом, необходимо понимать, что тепловой удар это не одно и тоже, что солнечный удар. При последнем, происходит перегревание головного мозга и сосудов в результате негативного воздействия солнечных лучей на голову. Тепловой удар может возникнуть внезапно и привести к серьёзным последствиям, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто проводит много времени на улице, - сообщается на сайте ведомства.
Как защититься от жары?
Чтобы избежать теплового удара не забывайте о простых правилах безопасности:
- Ограничьте пребывание на солнце: старайтесь не выходить на улицу с 11:00 до 17:00 — это самые жаркие часы.
- Если всё же нужно выйти, выбирайте тень, носите одежду из натуральных тканей светлых тонов.
- Выходить из помещения следует только в головном уборе.
- Важно соблюдать правильный питьевой режим: неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажды, но и перегружает сердце. Лучше вместо воды пить подкисленный или подслащенный чай, квас, соки, морс, компот; избегайте алкоголя, сладких и газированных напитков — они обезвоживают.
- Охлаждайте тело: дома можно использовать вентиляторы, кондиционеры, принять прохладный душ. Также помогут обтирания влажным полотенцем, компрессы на шею, запястья и лоб.
- Пересмотрите рацион: летом лучше отказаться от тяжёлой, жирной и острой пищи. Отдайте предпочтение овощам, фруктам, холодным супам и кисломолочным продуктам.
- Берегите детей и пожилых: не оставляйте детей и пожилых людей в закрытых машинах или душных помещениях.
- Планируйте физические нагрузки на утро или вечер: физическая активность в жару — прямой путь к перегреву. Лучше перенести тренировки на прохладное время суток или сократить их продолжительность.
- Не следует пользоваться большим количеством косметических средств и кремов, так как они препятствуют нормальному функционированию кожных покровов.