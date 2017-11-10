Кроме того, согласно легенде, в снежном заносе оказался школьный автобус с детьми, сельский автобус с пассажирами и три легковушки. Действия по вызволению застрявшего транспорта из снежного заноса атырауские спасатели отрабатывали на участке 23 км автомобильной дороги Атырау – Астрахань. - В снежном заносе оказались 2 автобуса: автобус со школьниками, направляющий в г. Атырау из с.Аккыстау Исатайского района, автобус с пассажирами по маршруту Ганюшкино-Атырау и 3 легковых автомобиля. Всего в транспортных средствах находились около 20 человек, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Для поиска пострадавших в район предполагаемой ЧС была направлена команда поиска и спасения людей. После обнаружения пострадавших вызволили из снежного плена и на "Камазе" и "Урале" в сопровождении местной полицейской службы эвакуировали в пункт временного размещения. Там пострадавших зарегистрировали, нуждающимся оказали медицинскую и психологическую помощь, голодных - накормили и разместили. Вся техника, находящаяся в плену снежного заноса, была вызволена с помощью снегоочистительной техники АФ НК «Казавтожол». В общем в учениях были задействованы 318 человек и 85 единиц техники. Все запланированные практические мероприятия были проведены на высоком уровне, оперативно и грамотно. Отметим, что 9 и 10 ноября 2017 года Атырауская область принимает участие в Республиканском командно-штабном учении «Қыс-2017». В течение двух дней в регионе проходит подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода.