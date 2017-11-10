В работе Форума приняли участие главы двух стран - президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ и президент России Владимир ПУТИН. До начала пленарного заседания с участием двух глав государств участники форума получили возможность ознакомиться с туристическими объектами Казахстана, в числе которых были представлены объекты Атырауской области, попавшие в список «Сакральная география Казахстана». Некрополь Акмечеть, городище Сарайшык, некрополь Ушкан ата и мавзолей Махамбета Утемисова вызвали неподдельный интерес у участников XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Помимо этого гости форума имели возможность ознакомиться с инвестиционными проектами Атырауской области – на данный момент в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития в области реализуется 54 инвестиционных проекта на общую сумму 3 трлн тенге с созданием 5,6 тысячи рабочих мест. Как отметил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ, тема форума межрегионального сотрудничества – «Развитие человеческого капитала» является весьма актуальной в нынешнее время. - В нынешней век глобализации каждый казахстанец должен быть конкурентоспособным, способствовать развитию своей страны всевозможными способами, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. – Это мера в будущем позволит нам войти в список 30 наиболее конкурентоспособных стран мира. Подобные форумы межрегионального сотрудничества позволяют нам установить хорошие рабочие отношения со своими коллегами из Российской Федерации, что в свою очередь положительно отражается на решении вопросов, возникающих в приграничных районах Казахстана и России.